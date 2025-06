Último fim de semana de Taste São Paulo Festival 2025 tem aulas gratuitas com chefs e sommeliers Evento gastronômico no Parque Villa-Lobos dá a chance do visitante cozinhar e aprender dicas com o chef favorito; evento acaba neste domingo (29) Receitas|Do R7 26/06/2025 - 12h06 (Atualizado em 26/06/2025 - 12h11 ) twitter

Visitantes durante aula gratuita com chef de cozinha no Taste SP 2025 divulgação/Taste Festival Brasil

O Taste São Paulo Festival 2025, o maior festival gastronômico do mundo, oferece aulas gratuitas com chefs e sommeliers em seis áreas de conhecimento. Aproveite o último fim de semana do evento: 27, 28, 29 (sexta-feira a domingo).

De acordo com a organização do evento, o visitante pode cozinhar junto com os chefs, aprender dicas de preparo e de ingredientes nas áreas de conhecimento e levar essa experiência para o seu dia a dia.

‌



Segundo Gustavo Oliveira, COO da IMM, realizadora do Taste Festival Brasil, mais de 50 mil pessoas já foram ao evento. “Estamos felizes e completamente realizados com o desempenho desta edição. No ano que vem teremos mais novidade, pois o festival vai completar dez anos”, disse.

As aulas são gratuitas, limitadas e mediante a inscrição no local, com meia hora de antecedência. Elas também ocorrem em alguns stands das marcas parceiras do evento, além das áreas de conhecimento. Confira aqui a programação do último fim de semana.

‌



Áreas de conhecimento

Fire Pit by BB Estilo

‌



No Fire Pit, você tem a oportunidade de assistir a aulas e rodas de conversa incríveis ao vivo com os melhores chefs do Brasil, revelando os segredos da brasa e indo além do churrasco tradicional. Carnes, peixes, vegetais, pães e até sobremesas terão seu momento nas chamas e nas brasas!

Papo de Cozinha by Electrolux

O Papo de Cozinha by Electrolux é o lugar para mostrar o talento para cozinhar, se divertir e aprender com chefs renomados em aulas práticas. O público prepara um prato incrível, leva a experiência para casa e, claro, saboreia tudo depois!

Adega Taste

Na Adega Taste, o visitante descobre tudo sobre suas bebidas favoritas com os melhores sommeliers. Aprende sobre vinhos, cervejas, café e cachaça em degustações, aulas de harmonização e masterclasses de drinques – um dos espaços mais cobiçados do Taste!

Papo de Bar by Campari Academy

No Papo de Bar by Campari Academy, o visitante aprende os segredos dos melhores drinks, técnicas de coquetelaria, harmonização e como transformar momentos de descontração em experiências incríveis com aperitivos e clássicos irresistíveis!

Espaço Gourmet by Artesano

Na Cozinha Gourmet by Artesano, o público aprende como criar pratos incríveis de forma fácil e rápida; técnicas exclusivas e a transformar a cozinha de casa em um lugar de sabores excepcionais e momentos inesquecíveis.

Papinho de Cozinha by Ares do Campo

Do Ares do Campo, da Granja Faria— um espaço para crianças de até 12 anos, onde os pequenos podem colocar a mão na massa e preparar receitas de forma lúdica e educativa e claro, degustarem. As sessões ocorrem com 10 crianças por vez, mediante inscrição feita no evento, gratuitamente. A divertida escultura de ovos também promete divertir o público.

Sobre o Taste São Paulo Festival 2025

A nona edição do evento gastronômico Taste São Paulo Festival 2025 traz os melhores restaurantes e bares da cidade e mais de 120 opções para comer bem. O evento acontece até 29 de junho no Parque Villa-Lobos e tem ingressos (limitados) a partir de R$ 65, com opção de meia-entrada.

De acordo com a organização, a proposta é oferecer porções menores para que o público possa provar mais delícias, incluindo opções vegetarianas e veganas. Os preços dos pratos variam entre R$25 e R$55.

O Taste São Paulo Festival também oferece experiências gastronômicas completas, com aulas gratuitas ministradas por chefs e sommeliers em seis áreas do conhecimento. O consumo nos bares e restaurantes é feito à parte, via cartão Cashless (cartão que o cliente carrega no evento com o valor desejado).

Entre os destaques das ativações dos patrocinadores e parceiros estão atrações interativas, degustações, aulas gratuitas, lançamentos de produtos, oficinas para decorar pirulitos, brincadeiras, games com brindes, além de uma ação de adoção responsável de gatos e uma imersão interativa no universo felino.

Taste São Paulo Festival 2025

Data: 27, 28 e 29/06 (sexta-feira a domingo)

Local: Parque Villa-Lobos

Endereço: Avenida Professor Fonseca Rodrigues, 2001 - Alto de Pinheiros, São Paulo

Horários:

Sextas-feira – 17h às 23h

Sábado - 12h às 23h

Domingo - 11h às 20h