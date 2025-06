Gastronomia vira ferramenta de integração e educação corporativa Como chefs e empreendedores gastronômicos criam metodologias inovadoras para team building, educação executiva e relacionamento com clientes Aprendiz de Cozinheira|Aline SordiliOpens in new window 17/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 17/06/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

It.Kitchen funciona como cozinha colaborativa, local para treinamentos, reuniões, eventos, degustações e produções publicitárias Divulgação/It.Kitchen

A culinária e a gastronomia transcenderam sua função básica de alimentação para virarem uma poderosa ferramenta de integração, educação e desenvolvimento corporativo.

Profissionais do setor e empresas estão usando experiências culinárias para promover team building, ensino de idiomas, networking executivo e desenvolvimento de soft skills, criando conexões humanas autênticas por meio do prazer uninversal de compartilhar uma boa mesa.

Bruno Barroso, fundador da empresa Bora Experiências, representa um exemplo fascinante de como a identificação de tendências pode transformar um modelo de negócio. Inicialmente focada no público feminino 50+ durante a pandemia, a Bora evoluiu para uma plataforma B2B especializada em experiências gastronômicas corporativas.

O empreendedor identificou que executivos de empresas de tecnologia e outros setores buscavam formas diferenciadas de se conectar com clientes e parceiros, fugindo dos tradicionais jantares de negócios. E é ai que a empresa atua como um elo estratégico entre chefs, restaurantes e especialistas gastronômicos conectando com empresas que precisam de experiências autênticas do outro.

‌



Bora atua como um elo entre chefs, restaurantes e especialistas Juliana Deeke/Divulgação/Bora

As duas verticais principais da Bora demonstram uma segmentação inteligente do mercado. Para team building e off-sites, focam em experiências “mão na massa”, onde equipes cozinham juntas, visitam produtores locais ou participam de workshops interativos. Um exemplo marcante é a visita a uma fazenda produtora de queijos próxima a São Paulo, onde as equipes vivenciam todo o processo produtivo, degustam produtos artesanais e fortalecem laços em um ambiente completamente diferente do escritório.

Para eventos de relacionamento com clientes, a abordagem muda completamente. Bruno entende que executivos C-level precisam de experiências sofisticadas que proporcionem networking sem distrações. Aqui entram os jantares temáticos únicos, como o “Jantar dos Biomas Brasileiros” com a chef Giovanna Grossi, onde cada prato e drink representa diferentes ecossistemas nacionais, ou as experiências de storytelling sobre a história da coquetelaria mundial, revelando curiosidades como a origem exclusivamente brasileira da espuma de gengibre no Moscow Mule.

‌



Vicky Constantinesco: culinary diplomacy e experiências imersivas

A chef Vicky Constantinesco usa a comida como ponte cultural e ferramenta de diplomacia gastronômica. Sua cooking class para executivos londrinenses no 31º andar do Farol Santander exemplifica perfeitamente como criar experiências memoráveis que transcendem o ensino culinário.

O evento conduzido por Vicky foi estrategicamente planejado para um grupo de 20 executivos em tour cultural pelo Brasil. A escolha do menu refletiu uma curadoria cuidadosa da identidade gastronômica brasileira: moqueca baiana como prato principal, acompanhada de arroz branco e farofa de banana, com queijo coalho do Rio Grande do Norte, biscoitos de polvilho e chips de banana como aperitivos. O workshop de caipirinha não foi apenas uma demonstração técnica, mas uma imersão na cultura nacional através da cachaça brasileira.

‌



A localização no ponto mais alto do Farol Santander adiciona uma dimensão única à experiência, combinando gastronomia com uma vista espetacular da cidade. Esta integração entre culinária, cultura e ambiente urbano cria um contexto rico que facilita conversas, networking e a formação de memórias positivas sobre o Brasil.

A abordagem de Vicky demonstra como chefs podem atuar como embaixadores culturais, utilizando suas habilidades culinárias para contar histórias, transmitir tradições e criar pontes entre diferentes culturas. O desfecho com brigadeiro de colher e castanha de caju acompanhado de café brasileiro reforça a narrativa gastronômica nacional de forma autêntica e acolhedora.

Além dessas aulas, Vicky faz aulas particulares de culinária para executivos, passeios e tours gastronômicos pelo Mercadão, por exemplo, e compras em diversas línguas.

A parceria entre Maitê Souza, fundadora da Fluent Plus, e a chef Sandra Qarra é um exemplo de como conexões autênticas podem gerar inovações pedagógicas. Maitê participou de uma aula de culinária da Sandra como aluna e, ao compartilhar sua profissão, revelou ser proprietária de uma escola de inglês exclusiva para mulheres 50+, a Fluent Plus. Foi então que uma das participantes sugeriu: “Por que vocês não fazem essa aula em inglês?” Essa conexão instantânea entre as duas profissionais demonstra como ambientes gastronômicos podem facilitar networking orgânico e gerar insights inovadores.

A proposta desenvolvida pela Fluent Plus em parceria com Sandra Qarra vai além do ensino tradicional de idiomas. “A aula criar um ambiente onde o aprendizado acontece de forma viva, prática e afetiva. A cozinha serve como um laboratório natural onde as pessoas se soltam, colaboram e se divertem, criando o cenário ideal para treinar o idioma com mais confiança e naturalidade”, conta Maitê. “O método integra multiple learning styles ao combinar elementos visuais (demonstrações culinárias), auditivos (instruções e conversação), cinestésicos (preparação hands-on) e sociais (interação em grupo).”

A metodologia de Sandra Qarra nas aulas de gastronomia complementa a proposta da Fluent Plus. Suas aulas são organizadas em módulos pequenos, com 2 a 3 receitas por encontro. “A ênfase na aplicabilidade prática garante que todos os participantes consigam preparar as receitas em casa com facilidade, atendendo tanto ao preparo para amigos e família quanto a objetivos pessoais”, conta Sandra.

O feedback dos alunos confirma a eficácia da metodologia integrada. As participantes frequentemente destacam a surpresa em conseguir fazer pratos que julgavam complexos, além da satisfação com a experiência prática e o aprendizado efetivo. Como Sandra enfatiza: “O maior foco é garantir que os alunos saiam prontos e confiantes para aplicar o que aprenderam”.

Le Cordon Bleu: excelência aplicada ao desenvolvimento corporativo

O Le Cordon Bleu Brasil tem o Culinary Village, um ecossistema gastronômico multifuncional que vai muito além do ensino técnico. Esta inovação representa uma compreensão sofisticada de como a gastronomia pode ser aplicada ao desenvolvimento organizacional.

O conceito de team building desenvolvido pelo Le Cordon Bleu é particularmente inovador ao combinar a expertise culinária francesa com metodologias de desenvolvimento de recursos humanos. As experiências de 3 a 6 horas são estruturadas para abordar competências específicas como inteligência emocional, liderança, gestão de tempo e resolução de conflitos, utilizando as cozinhas profissionais como laboratórios de aprendizagem experiencial.

O Experienta Kitchen, com sua bancada de demonstração preparada para gravações televisivas e área refinada para 50 pessoas, representa a evolução dos espaços gastronômicos corporativos. A integração de tecnologia audiovisual permite que as experiências sejam documentadas, ampliadas virtualmente ou usadas para treinamentos híbridos.

O Quartier Coworking demonstra como a gastronomia pode influenciar ambientes de trabalho. As diferentes salas, desde a V.I.P Room até a Sala de Projetos, são pensadas para diferentes tipos de colaboração, todas com acesso ao Café Le Cordon Bleu, criando um ambiente onde networking e produtividade se encontram naturalmente.

O Restaurante Signatures, com seus menus de 5, 7 e 9 etapas, oferece experiências gastronômicas que combinam alta culinária francesa com toques brasileiros, criando contextos sofisticados para reuniões executivas, celebrações corporativas e eventos de relacionamento com clientes.

Rayane Hipólito: ensino de idiomas por meio da gastronomia

Rayane Hipólito representa uma abordagem verdadeiramente inovadora ao integrar ensino de inglês com experiências culinárias. Sua metodologia demonstra como a gastronomia pode facilitar o aprendizado de idiomas ao criar contextos práticos e envolventes que vão além dos métodos tradicionais de ensino.

O workshop “Inglês na Cozinha” desenvolvido por Rayane para empresas é um exemplo de aprendizagem experiencial. Ao ensinar vocabulário culinário específico e depois aplicá-lo na preparação de receitas simples, ela cria um ambiente onde o aprendizado acontece de forma natural e memorável. O processo integra reading (leitura de receitas), listening (compreensão de instruções), speaking (comunicação durante a preparação) e, finalmente, a recompensa sensorial de degustar o resultado.

A personalização das aulas conforme a profissão do aluno mostra uma compreensão sofisticada das necessidades de aprendizagem adulta. O exemplo da aluna médica, onde Rayane desenvolve atividades voltadas para a rotina hospitalar, demonstra como a gastronomia pode ser um ponto de partida para explorar vocabulários técnicos e situações específicas de diferentes campos profissionais.

Este espaço deve abordar como Maitê Souza e Sandra Qarra desenvolveram metodologias similares através do Fluent Plus, explorando suas cooking classes como ferramentas de ensino de idiomas. Deve incluir detalhes sobre suas abordagens específicas, metodologias utilizadas, resultados obtidos e como

complementam o trabalho pioneiro de Rayane Hipólito na integração entre gastronomia e ensino de línguas estrangeiras. A inserção deve manter a continuidade temática sobre inovação no ensino de idiomas através de experiências culinárias.

Iza Dolabela: empreendedorismo gastronômico e crescimento exponencial

Izabela Dolabela Simon, ou só Iza Dolabela, é um caso de sucesso no empreendedorismo gastronômico brasileiro. Sua trajetória do Direito para a gastronomia, consolidada pela participação no Masterchef Profissionais, ilustra como a paixão culinária pode ser transformada em um modelo de negócio altamente rentável e escalável.

Os números do It.Kitchen impressionam e validam a eficácia da gastronomia como ferramenta corporativa. A empresa alcançou um faturamento de R$ 2 milhões em 2024. Este desempenho foi construído com quase 160 eventos que atenderam cerca de 7 mil pessoas, incluindo colaborações com marcas e empresas de expressão internacional.

It.Kitchen funciona como cozinha colaborativa, local para treinamentos, reuniões, eventos, degustações e produções publicitárias Divulgação/It.Kitchen

A transformação do negócio ilustra perfeitamente como a visão estratégica pode amplificar o potencial gastronômico. O que começou como um modesto catering criado por Izabela evoluiu quando seu marido Thomas Simon, publicitário com experiência no mercado financeiro e varejo, decidiu deixar o mundo corporativo para expandir o projeto.

Depois, com a entrada de Laís Portes, administradora especializada em gestão de projetos, e Luisa Zogbi, formada em Cuisine e Pâtisserie pelo Le Cordon Bleu com especialização na Culinary Arts Academy na Suíça, completou a equipe multidisciplinar que transformou o It.Kitchen em realidade.

A inauguração da Casa It. na Vila Madalena em julho de 2023 marca um ponto de virada conceitual importante. Diferente da ideia original de uma simples cozinha industrial, o espaço evoluiu para um ambiente verdadeiramente multifuncional que une sala de reunião, cozinha de experiências e infraestrutura completa para eventos de pequeno e médio porte. Esta versatilidade permite que o espaço funcione como cozinha colaborativa, local para treinamentos, reuniões, eventos, degustações e produções publicitárias.

As projeções para 2025 refletem confiança e ambição fundamentadas em resultados concretos. A empresa projeta crescimento de 65% no faturamento, impulsionado pelo aumento da agenda de eventos e ampliação do ticket médio. Uma nova unidade está planejada para o segundo semestre, com investimento estimado entre R$ 500 mil e R$ 750 mil, e futuramente a empresa considera estruturar um modelo de franquias para expansão nacional.

O portfólio do It.Kitchen reúne um modelo sofisticado de experiências gastronômicas estruturadas. A “Caixa Misteriosa”, sua dinâmica mais emblemática, acomoda até 36 pessoas divididas em 6 grupos, com duração total de aproximadamente 3 horas. A experiência começa com Izabela Dolabela apresentando a missão e compartilhando sua história como exemplo inspirador, seguida pela distribuição de caixas contendo ingredientes variados para criação de até 6 receitas diferentes. Além da “prova” icônica, a chef Iza oferece várias outras experiencias incríveis para empresas, como “Menu Completo em Equipe” e “Aprendendo e Recriando com as Chefs”.

✅Para saber tudo do mundo dos famosos, siga o canal de entretenimento do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.