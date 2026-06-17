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Conheça os detalhes da festa de São João no nordeste

No especial “São João no Nordeste é na Record”, você confere uma viagem inesquecível pelas raízes e ritmos que fazem dessa festa um dos patrimônios mais marcantes do Brasil

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São João no Nordeste Record Reprodução/youtube/TVtropical

O especial “São João no Nordeste é na Record” mostra a riqueza da cultura maranhense na época das festas juninas, com a força das matracas, os detalhes dos figurinos tradicionais e a figura do Bumba Meu Boi.

E para ninguém ficar parado, um verdadeiro arraial com a presença da banda Cavaleiros do Forró!

Oferecimento: Assaí Atacadista, Huggies e Deline

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