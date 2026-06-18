Receitas em um minuto: aprenda a fazer arroz com porco Rogério Fernandes mostra receitas práticas e ideias deliciosas para quem está começando a se interessar pela cozinha

Arroz com porco Reprodução/youtube/Receitasemumminuto

Este prato traz uma combinação de texturas inusitada e deliciosa, unindo a suculência da carne de porco selada com o contraste irresistível de um arroz cozido em leite de coco e depois frito, garantindo uma crocância única em cada mordida.

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Ingredientes

Arroz de coco crocante

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Arroz agulhinha ou japonês

200 ml de leite de coco

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200 ml de água

700 g de copa suína

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Sal rosa, pimenta-do-reino, cominho e açúcar mascavo a gosto

1 colher (sopa) de manteiga

1 cebola ralada

3 dentes de alho amassados

1 colher (chá) de gengibre fresco

1 dose de cachaça

200 ml de leite de coco

Tomilho fresco e raspas de limão a gosto

Preparo

Arroz de coco crocante

1 – Cozinhe o arroz com o leite de coco, a água e um pouco de sal até passar do ponto. Estenda em um tabuleiro e deixe esfriar.

2 – Corte em tiras, depois em pedaços menores. Frite por imersão ou grelhe.

Porco

1 – Tempere a copa com sal rosa, pimenta-do-reino, cominho e açúcar mascavo.

2 – Em uma frigideira de fundo grosso ou de ferro, aquecida com um fio de azeite e a manteiga, grelhe o porco. Quando começar a dourar, acrescente um pouco de água.

Deixe secar e acrescente o gengibre. Em seguida, coloque a cachaça e flambe. Retire a carne.

3 – Na mesma frigideira, coloque a cebola ralada e o alho amassado. Acrescente o leite de coco, um pouco de tomilho fresco e deixe reduzir, até ficar caramelo-escuro. Coloque as raspas de limão e misture.

Montagem

Em um prato, coloque folhas de agrião, a carne e o arroz crocante. Espalhe o molho por cima da carne e sirva.