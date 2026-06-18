Receitas em um minuto: aprenda a fazer bolinho de tapioca Rogério Fernandes mostra receitas práticas e ideias deliciosas para quem está começando a se interessar pela cozinha

Bolinho de Tapioca Reprodução/youtube/Receitasemumminuto

Bolinho de tapioca é uma receita de textura única, que equilibra o sabor do queijo com a crocância do pistache e a doçura de uma calda aromática, resultando em um bolinho assado, dourado e reconfortante, perfeito para um lanche sofisticado.

Ingredientes

Tapioca

Queijo ralado

Leite

Ovo

Pistache picado

Farinha (para dar ponto)

Açúcar (para a calda)

Especiarias (ex: cravo ou canela)

Limão (para raspas de finalização)

Modo de Preparo