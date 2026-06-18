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Receitas em um minuto: aprenda a fazer bolinho de tapioca

Rogério Fernandes mostra receitas práticas e ideias deliciosas para quem está começando a se interessar pela cozinha

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Bolinho de Tapioca Reprodução/youtube/Receitasemumminuto

Bolinho de tapioca é uma receita de textura única, que equilibra o sabor do queijo com a crocância do pistache e a doçura de uma calda aromática, resultando em um bolinho assado, dourado e reconfortante, perfeito para um lanche sofisticado.

Ingredientes

  • Tapioca
  • Queijo ralado
  • Leite
  • Ovo
  • Pistache picado
  • Farinha (para dar ponto)
  • Açúcar (para a calda)
  • Especiarias (ex: cravo ou canela)
  • Limão (para raspas de finalização)

Modo de Preparo

  • Massa: Em uma tigela, misture a tapioca, o queijo ralado, o leite e o ovo.
  • Toque Especial: Adicione o pistache picado e a farinha, mexendo até atingir o ponto de modelar.
  • Modelagem: Com o auxílio de duas colheres, molde os bolinhos e disponha-os em uma assadeira.
  • Assar: Leve ao forno até que os bolinhos fiquem dourados.
  • Calda: Em uma panela, aqueça o açúcar com leite e as especiarias, deixando reduzir até formar uma calda brilhante.
  • Montagem: Sirva os bolinhos com a calda quente por cima e finalize com raspas de limão.

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