Receitas em um minuto: aprenda a fazer bolinho de tapioca
Rogério Fernandes mostra receitas práticas e ideias deliciosas para quem está começando a se interessar pela cozinha
Bolinho de tapioca é uma receita de textura única, que equilibra o sabor do queijo com a crocância do pistache e a doçura de uma calda aromática, resultando em um bolinho assado, dourado e reconfortante, perfeito para um lanche sofisticado.
Ingredientes
- Tapioca
- Queijo ralado
- Leite
- Ovo
- Pistache picado
- Farinha (para dar ponto)
- Açúcar (para a calda)
- Especiarias (ex: cravo ou canela)
- Limão (para raspas de finalização)
Modo de Preparo
- Massa: Em uma tigela, misture a tapioca, o queijo ralado, o leite e o ovo.
- Toque Especial: Adicione o pistache picado e a farinha, mexendo até atingir o ponto de modelar.
- Modelagem: Com o auxílio de duas colheres, molde os bolinhos e disponha-os em uma assadeira.
- Assar: Leve ao forno até que os bolinhos fiquem dourados.
- Calda: Em uma panela, aqueça o açúcar com leite e as especiarias, deixando reduzir até formar uma calda brilhante.
- Montagem: Sirva os bolinhos com a calda quente por cima e finalize com raspas de limão.