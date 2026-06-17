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Receitas em um minuto: aprenda a fazer lasanha de palmito

Rogério Fernandes mostra receitas práticas e ideias deliciosas para quem está começando a se interessar pela cozinha

Arraiá R7|Do R7

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Lasanha de Palmito Reprodução/Youtube/Receitasemumminuto

Essa lasanha é uma versão gourmet e sofisticada, que substitui a massa tradicional por finas lâminas de palmito pupunha, recheadas com um contraste agridoce entre o creme de coco e palmito e um molho aromático de goiabada com tomilho.

Ingredientes

Creme de palmito e coco

1 colher (sopa) de manteiga


100g de toletes de pupunha

400ml de leite de coco


Sal e pimenta-do-reino a gosto

Molho de goiabas

Fio de azeite


1/2 colher (sopa) de manteiga

1 cebola


5 goiabas vermelhas maduras

Tomilho

200 g de lâminas de palmito pupunha

Parmesão

Preparo

Creme de palmito e coco

Refogue, na manteiga, os toletes de palmito. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Acrescente a água e cozinhe até ficarem macios.

Acrescente o leite de coco e reduza até adquirir uma consistência cremosa. Processe e reserve.

Molho de goiaba

Pique a cebola e o alho. Descasque as goiabas, retire as sementes e pique a polpa em cubinhos.

Refogue a cebola e o alho no azeite. Junte as goiabas e refogue. Acrescente o tomilho. Reserve.

Montagem

Jogue a água que sobrou sobre as lâminas de palmito para branquear e amolecer.

No prato, alterne o creme de palmito, as lâminas de pupunha e o molho de goiaba, e finalizando com o creme de palmito e coco.

Rale parmesão sobre o creme. Leve ao forno ou use maçarico para gratinar.

Oferecimento: Assaí Atacadista

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