Receitas em um minuto: aprenda a fazer lasanha de palmito
Rogério Fernandes mostra receitas práticas e ideias deliciosas para quem está começando a se interessar pela cozinha
Essa lasanha é uma versão gourmet e sofisticada, que substitui a massa tradicional por finas lâminas de palmito pupunha, recheadas com um contraste agridoce entre o creme de coco e palmito e um molho aromático de goiabada com tomilho.
Ingredientes
Creme de palmito e coco
1 colher (sopa) de manteiga
100g de toletes de pupunha
400ml de leite de coco
Sal e pimenta-do-reino a gosto
Molho de goiabas
Fio de azeite
1/2 colher (sopa) de manteiga
1 cebola
5 goiabas vermelhas maduras
Tomilho
200 g de lâminas de palmito pupunha
Parmesão
Preparo
Creme de palmito e coco
Refogue, na manteiga, os toletes de palmito. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Acrescente a água e cozinhe até ficarem macios.
Acrescente o leite de coco e reduza até adquirir uma consistência cremosa. Processe e reserve.
Molho de goiaba
Pique a cebola e o alho. Descasque as goiabas, retire as sementes e pique a polpa em cubinhos.
Refogue a cebola e o alho no azeite. Junte as goiabas e refogue. Acrescente o tomilho. Reserve.
Montagem
Jogue a água que sobrou sobre as lâminas de palmito para branquear e amolecer.
No prato, alterne o creme de palmito, as lâminas de pupunha e o molho de goiaba, e finalizando com o creme de palmito e coco.
Rale parmesão sobre o creme. Leve ao forno ou use maçarico para gratinar.
Oferecimento: Assaí Atacadista