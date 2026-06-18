Receitas em um minuto: aprenda a fazer moqueca de camarão Rogério Fernandes mostra receitas práticas e ideias deliciosas para quem está começando a se interessar pela cozinha

Moqueca de Camarão Reprodução/youtube/receitasemumminuto

Esta moqueca é uma celebração da culinária brasileira, caracterizada por um caldo rico e aromático, feito com a base das cascas do camarão e o toque marcante do azeite de dendê, resultando em um prato cremoso, nutritivo e intensamente saboroso.

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Ingredientes

Caldo de camarão

Cascas e cabeças de camarão

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1 colher (sopa) de óleo de coco ou azeite

Água

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Pasta de temperos

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1 colher (chá) de óleo de coco

8 grãos de pimenta-preta

1 colher (chá) de cominho em grão

8 sementes de coentro

1 colher (chá) de cúrcuma

20 g de gengibre fresco ralado

Pimenta-dedo-de-moça sem semente, picadinha

Sal

Moqueca de camarão

600g de camarão limpo

20ml de azeite de dendê

1⁄2 cebola picada fino

1 pimenta-dedo-de-moça sem semente picadinha

1⁄2 pimentão verde, 1⁄2 vermelho e 1⁄2 amarelo bem picados

3 dentes de alho picados

2 tomates sem pele e sem sementes picados

400ml de leite de coco

1 tomate em rodelas

1⁄2 cebola em rodelas

1⁄2 pimentão verde, 1⁄2 vermelho e 1⁄2 amarelo em rodelas

Coentro picado

Cebolinha picada

Preparo

Caldo de camarão

Em uma panela, coloque as cascas e cabeças do camarão e o óleo de coco. Deixe tostar.

Acrescente água (apenas para cobrir) e cozinhe em fogo brando por 50 minutos.

Bata no liquidificador, coe e reserve.

Pasta de temperos

No pilão, coloque todos os ingredientes. Macere bem.

Moqueca

Tempere o camarão limpo com sal e pimenta-do-reino.

Em uma panela – de preferência de barro -, aqueça o azeite de dendê e sele alguns camarões, deixando ao ponto. Retire da panela.

Na mesma panela, acrescente a pasta de temperos, a cebola picada, a pimenta-dedo-de-moça, o alho, os pimentões picados e uma pitada de sal, refogando um pouco.

Acrescente 100 ml do caldo de camarão e os tomates picados. Deixe reduzir um pouco. Acrescente o leite de coco.

Deixe que incorpore os sabores. Corrija o sal e acrescente o resto dos camarões. Deixe que cozinhem um pouquinho.

Acrescente os pimentões, as cebolas e os tomates em rodelas. Cozinhe por mais 2 minutos com a panela tampada. No final, acrescente o coentro fresco e a cebolinha picada.

Sirva com arroz branco.