Receitas em um minuto: aprenda a fazer moqueca de camarão
Rogério Fernandes mostra receitas práticas e ideias deliciosas para quem está começando a se interessar pela cozinha
Esta moqueca é uma celebração da culinária brasileira, caracterizada por um caldo rico e aromático, feito com a base das cascas do camarão e o toque marcante do azeite de dendê, resultando em um prato cremoso, nutritivo e intensamente saboroso.
Ingredientes
Caldo de camarão
Cascas e cabeças de camarão
1 colher (sopa) de óleo de coco ou azeite
Água
Pasta de temperos
1 colher (chá) de óleo de coco
8 grãos de pimenta-preta
1 colher (chá) de cominho em grão
8 sementes de coentro
1 colher (chá) de cúrcuma
20 g de gengibre fresco ralado
Pimenta-dedo-de-moça sem semente, picadinha
Sal
Moqueca de camarão
600g de camarão limpo
20ml de azeite de dendê
1⁄2 cebola picada fino
1 pimenta-dedo-de-moça sem semente picadinha
1⁄2 pimentão verde, 1⁄2 vermelho e 1⁄2 amarelo bem picados
3 dentes de alho picados
2 tomates sem pele e sem sementes picados
400ml de leite de coco
1 tomate em rodelas
1⁄2 cebola em rodelas
1⁄2 pimentão verde, 1⁄2 vermelho e 1⁄2 amarelo em rodelas
Coentro picado
Cebolinha picada
Preparo
Caldo de camarão
Em uma panela, coloque as cascas e cabeças do camarão e o óleo de coco. Deixe tostar.
Acrescente água (apenas para cobrir) e cozinhe em fogo brando por 50 minutos.
Bata no liquidificador, coe e reserve.
Pasta de temperos
No pilão, coloque todos os ingredientes. Macere bem.
Moqueca
Tempere o camarão limpo com sal e pimenta-do-reino.
Em uma panela – de preferência de barro -, aqueça o azeite de dendê e sele alguns camarões, deixando ao ponto. Retire da panela.
Na mesma panela, acrescente a pasta de temperos, a cebola picada, a pimenta-dedo-de-moça, o alho, os pimentões picados e uma pitada de sal, refogando um pouco.
Acrescente 100 ml do caldo de camarão e os tomates picados. Deixe reduzir um pouco. Acrescente o leite de coco.
Deixe que incorpore os sabores. Corrija o sal e acrescente o resto dos camarões. Deixe que cozinhem um pouquinho.
Acrescente os pimentões, as cebolas e os tomates em rodelas. Cozinhe por mais 2 minutos com a panela tampada. No final, acrescente o coentro fresco e a cebolinha picada.
Sirva com arroz branco.