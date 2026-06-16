Receitas em um minuto: aprenda a fazer panqueca de siri Rogério Fernandes mostra receitas práticas e ideias deliciosas para quem está começando a se interessar pela cozinha

Panqueca de Siri Reprodução/Youtube/Receitasemumminuto

Esta receita é uma homenagem nostálgica e afetiva, trazendo uma panqueca leve recheada com o sabor intenso e marítimo do siri, complementada por um molho cremoso de alcaparras e pimenta que confere elegância ao prato, transformando uma refeição simples em um momento especial.

Ingredientes:

Para a massa: ovo, manteiga, sal, leite e farinha de trigo. Para o recheio: carne de siri, cebola, pimenta dedo-de-moça, pimenta rosa, alho, tomate picado, caldo de legumes, limão, salsinha, coentro e farinha panko. Para o molho: cebola, molho de pimenta, alcaparras e creme de leite.

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Modo de Preparo

Massa: Bata no liquidificador o ovo, a manteiga, o sal, o leite e a farinha até obter uma massa homogênea.

Recheio: Em uma frigideira, refogue a cebola e a pimenta dedo-de-moça. Adicione a pimenta rosa, o alho e a carne de siri. Refogue bem e acrescente o tomate e o caldo de legumes. Tempere com limão, finalizando com salsinha, coentro e a farinha panko para dar textura.

Molho: Refogue a cebola, adicione o molho de pimenta, as alcaparras e o creme de leite. Deixe reduzir até o ponto desejado.

Montagem: Espalhe a massa na frigideira para fazer os discos de panqueca. Recheie cada um com a mistura de siri, enrole e sirva com o molho por cima.

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