Receitas em um minuto: veja como fazer uma paella vegana
Rogério Fernandes mostra receitas práticas e ideias deliciosas para quem está começando a se interessar pela cozinha
A paella vegana é uma versão vibrante e completa do clássico prato, totalmente vegetal, que utiliza uma variedade rica de legumes frescos, cogumelos e castanhas, unidos pelo toque aveludado do leite de coco e pela intensidade aromática da cúrcuma e do curry.
Ingredientes
Base: arroz, água (para o cozimento), açafrão (cúrcuma) e sal.
Legumes e Aromáticos: cebola roxa, alho, pimenta rosa, cenoura, salsão, alho-poró, curry, pimentão vermelho, cogumelos (Paris e Porto Belo) e tomate picado.
Complementos: brócolis, couve-flor, ervilha torta, ervilhas, pimenta biquinho, castanha de caju e leite de coco.
Finalização: cebolinha picada.
Modo de Preparo
Cozinhe o arroz: cozinhe o arroz na panela de pressão com água, cúrcuma e sal até ficar no ponto. Reserve.
Refogue os vegetais: em uma frigideira grande, refogue a cebola roxa, o alho, a pimenta rosa, a cenoura, o salsão e o alho-poró.
Tempere e adicione mais ingredientes: adicione o curry, o pimentão vermelho, os cogumelos e o tomate picado. Salgue a gosto.
Misture: acrescente o arroz cozido e o leite de coco, mexendo bem.
Finalize: adicione o brócolis, a couve-flor, a ervilha torta, as ervilhas, a pimenta biquinho e as castanhas de caju. Deixe cozinhar brevemente até os vegetais estarem macios, mas ainda crocantes.
Sirva: finalize com cebolinha picada e sirva imediatamente.
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