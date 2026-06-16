Receitas em um minuto: veja como fazer uma paella vegana Rogério Fernandes mostra receitas práticas e ideias deliciosas para quem está começando a se interessar pela cozinha

Paella Vegana Reprodução/Youtube/Receitasemumminuto

A paella vegana é uma versão vibrante e completa do clássico prato, totalmente vegetal, que utiliza uma variedade rica de legumes frescos, cogumelos e castanhas, unidos pelo toque aveludado do leite de coco e pela intensidade aromática da cúrcuma e do curry.

Ingredientes

Base: arroz, água (para o cozimento), açafrão (cúrcuma) e sal.

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Legumes e Aromáticos: cebola roxa, alho, pimenta rosa, cenoura, salsão, alho-poró, curry, pimentão vermelho, cogumelos (Paris e Porto Belo) e tomate picado.

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Complementos: brócolis, couve-flor, ervilha torta, ervilhas, pimenta biquinho, castanha de caju e leite de coco.

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Finalização: cebolinha picada.

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Modo de Preparo

Cozinhe o arroz: cozinhe o arroz na panela de pressão com água, cúrcuma e sal até ficar no ponto. Reserve.

Refogue os vegetais: em uma frigideira grande, refogue a cebola roxa, o alho, a pimenta rosa, a cenoura, o salsão e o alho-poró.

Tempere e adicione mais ingredientes: adicione o curry, o pimentão vermelho, os cogumelos e o tomate picado. Salgue a gosto.

Misture: acrescente o arroz cozido e o leite de coco, mexendo bem.

Finalize: adicione o brócolis, a couve-flor, a ervilha torta, as ervilhas, a pimenta biquinho e as castanhas de caju. Deixe cozinhar brevemente até os vegetais estarem macios, mas ainda crocantes.

Sirva: finalize com cebolinha picada e sirva imediatamente.

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