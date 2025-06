Fotógrafa chinesa conquista o mundo com imagem de idosas compartilhando comida World Food Photography Awards 2025 dá prêmio para retrato de união e tradição como a melhor foto gastronômica do mundo Aprendiz de Cozinheira|Aline SordiliOpens in new window 11/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 11/06/2025 - 02h00 ) twitter

Senhoras chinesas comem rolinho primavera, em Shuangliu, província de Sichuan, China Xiaoling Li/World Food Photography Awards sponsored by Bimi®

O universo da fotografia gastronômica revelou sua obra-prima de 2025 na semana passada. Uma imagem linda de cinco senhoras idosas chinesas compartilhando rolinhos primavera tradicionais conquistou o coração do júri internacional e levou para casa o prêmio principal do World Food Photography Awards, patrocinado pela Bimi.

A fotógrafa Xiaoling Li, da China, capturou um momento mágico na Antiga Cidade de Shuangliu, província de Sichuan, famosa por sua pimenta de sabor único e inexplicável.

A obra “The Elderly Having Delicious Food” (Idosos Desfrutando de Comida Deliciosa) retrata cinco mulheres na casa dos 80 anos, vestidas com casacos coloridos e gorros de lã, saboreando juntas o tradicional rolinho primavera de Sichuan em uma tarde de primavera.

O prato que elas compartilham é recheado com pepino, cenoura e cebolinha, temperado com mostarda verde, pimenta de Sichuan, óleo de pimenta, molho doce e sementes de gergelim - uma verdadeira explosão de sabores da culinária local. “A comida deixa essas pessoas felizes; elas desfrutam de uma vida bela e alegre”, explica a fotógrafa sobre sua obra vencedora.

A cena retratada representa muito mais do que um simples momento de alimentação. As senhoras estão em uma “formação Dragon Gate”, expressão chinesa usada para descrever vizinhas que se reúnem para conversar, fofocar e compartilhar histórias. É um ritual social profundamente enraizado na cultura chinesa, onde a comida serve como ponte para fortalecer laços comunitários.

Como diz o provérbio chinês “para o povo, a comida é o céu”, a alimentação é vista como elemento fundamental da vida, fonte de felicidade e símbolo de prosperidade e união.

Como vocês sabem, eu amo a China e fiz um post sobre tudo o que comi por lá recentemente.

E também deixo aqui para vocês a oportunidade de fazer o download gratuito do meu Guia da China 2025. Foram tantos amigos pedindo dicas da China que resolvi organizar e montar o guia. https://sordili.com/e-books/china-um-guia-essencial-para-exploradores-contemporaneos/

O prêmio

O World Food Photography Awards 2025 reuniu quase 10.000 inscrições de 70 países, consolidando-se como um dos principais prêmios globais de fotografia gastronômica. A cerimônia de premiação aconteceu na Mall Galleries, em Londres, com curadoria de um júri internacional liderado pelo renomado fotógrafo David Loftus.

Caroline Kenyon, fundadora do prêmio, destacou: “Que imagem vencedora perfeita para os nossos tempos. Esta foto lindamente enquadrada captura cinco mulheres idosas deliciando-se com boa comida entre verdadeiras amigas. A alegria que elas sentem na companhia umas das outras é palpável”.

O World Food Photography Awards 2025 celebra a narrativa e o poder de conexão dos alimentos, destacando histórias de famílias, comunidades e tradições ao redor do mundo. A vitória de Xiaoling Li nos lembra que, independentemente da idade ou lugar, compartilhar uma boa refeição continua sendo uma das experiências mais universais e reconfortantes da humanidade.

Outros destaques da premiação

A competição contou com mais de 25 categorias, abrangendo desde fotografia de rua até inovação culinária. Alguns vencedores de destaque incluem:

Crianças pescam em arrozal após a colheita Chang Jiangbin/World Food Photography Awards sponsored by Bimi®

· Chang Jiangbin (China) venceu “Bring Home the Harvest” com uma imagem de crianças pescando em arrozais após a colheita;

Fergus Henderson, chef britânico, fundador do restaurante St. John Paul Hughes/World Food Photography Awards sponsored by Bimi®

· Paul Hughes (Reino Unido) conquistou “Food Influencer” com um retrato do chef Fergus Henderson;

Morangos caem na água limpa, criando um momento lúdico de movimento e luz Eva Maté Fernández/World Food Photography Awards sponsored by Bimi®

· Eva Maté Fernández (Espanha) foi coroada “Student Food Photographer of the Year” com sua foto de morangos mergulhando na água;

Monges em um templo em Angkor Wat, Camboja, preparam oferendas budistas tradicionais Ryan Kost/World Food Photography Awards sponsored by Bimi®

· Ryan Kost (EUA) ganhou o prêmio inaugural Bimi® com uma captura colorida de oferendas budistas em um templo no Camboja.

Vencedora

Xiaoling Li recebeu £5.000 em dinheiro e a oportunidade de expor seu trabalho em Londres. Uma exposição gratuita com as 185 imagens finalistas aconteceu na Mall Galleries no mês passado, com algumas obras também sendo exibidas na Fortnum & Mason e no Museum of the Home.

Dave Samuels, diretor da Tenderstem Bimi Broccolini e patrocinador principal, resume o espírito do prêmio: “Estes prêmios mostram o poder da fotografia em

contar histórias incríveis sobre comida de todo o mundo. Não importa como o mundo mude, a comida permanece no centro de nossas vidas”.

As inscrições para a edição de 2026 do concurso serão abertas em setembro. Para ver a galeria completa dos finalistas, visite www.worldfoodphotographyawards.com

