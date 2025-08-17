De Palo a Samba: veja os nomes inusitados dos filhos dos famosos
Celebridades estão ousando no registro dos filhos, e algumas escolhas chocaram até o cartório
A atriz Mariana Rios deu o que falar ao revelar o nome do seu primeiro filho: Palo. Nada tradicional, o nome vem do espanhol e significa força, resistência e resiliência
“Simbolizado pelo tronco, árvores. É aquele que cresce olhando sempre para o alto, para cima. E dá fruto, e cria raízes”, explicou a artista.
A escolha inusitada dividiu opiniões nas redes, e a atriz defendeu o nome escolhido: “Quem dá sentido ao nome somos nós, todos os dias... não é o nome que faz a pessoa, é a pessoa que dá vida, sentido e força ao nome”.
Mas Mariana não está sozinha nessa! Outros famosos também apostaram em nomes nada convencionais para os filhos e, claro, causaram aquele burburinho. Confira alguns deles:
Ayra
Inspirado na famosa série Game of Thrones, o nome da filha de Malvino Salvador e Kyra Gracie quase foi Arya, mas a família preferiu evitar confusão com “área”. Em razão disso, escolheram Ayra, que tem origem indígena e significa “filha”.
Ilha
O ator Maurício Mattar e a esposa Shay Dufau escolheram o nome Ilha para a filha caçula. Nada de simbologia complexa, é uma homenagem direta à natureza e ao mar, que o casal tanto admira.
Guy
Já Jonatas Faro e Danielle Winits escolheram o nome curto e impactante Guy, que significa “homem” em inglês. Mas, para a atriz, o nome carrega ainda um significado especial: representa a mulher que ela precisou ser para criar o filho.
Veja também
Kiron
O filho do ator Paulo Zulu recebeu o nome Kiron, uma variação de Chiron, personagem da mitologia grega conhecido como um centauro sábio e curador.
Lestat
A atriz Mayana Moura não apostou em Lestat para o bebê, nome inspirado no famoso vampiro da saga Entrevista com o Vampiro, que virou febre nos anos 90. Mayana confessou sua obsessão pelo livro e se inspirou no personagem para batizar o filho.
Samba
O cantor Seu Jorge e a esposa Karina Barbieri deram um nome bem diferente para o filho: Samba. Mas não foi fácil registrar a criança! O cartório de São Paulo chegou a negar a certidão por achar o nome “incomum”, mas o caso foi reavaliado após o pai argumentar.
Uri
O casal Letícia Colin e Michel Melamed escolheu Uri para o primeiro filho, que significa “minha luz” em hebraico.
Zaya
A cantora Simone Mendes e o marido Kaká Diniz escolheram Zaya para a segunda filha. O nome, revelado em vídeo no canal do YouTube da cantora, é uma mistura entre “Maya” e “Zara”.
Zuri
A cantora Ludmilla escolheu um nome cheio de significado para sua filha: Zuri. Nascida em 15 de maio de 2015, o nome tem origem africana, na língua suaíli, e significa “linda”.
Zuza
A pequena Zuza, filha da influenciadora Rafa Kalimann e do cantor Nattanzinho, ainda nem chegou, mas já mostra que nomes tradicionais estão com os dias contados. O nome, que é um apelido carinhoso associado a “luz” e “de Deus”, é uma homenagem à avó do cantor.
Zyan
O caçulinha do casal Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso atende pelo nome de Zyan. De origem árabe, o nome significa “belo” e “gracioso”.
Colocaria algum desses nomes exóticos no seu filho? 👀
✅Para saber tudo do mundo dos famosos, siga o canal de entretenimento do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp