De Palo a Samba: veja os nomes inusitados dos filhos dos famosos

Mariana Rios e Seu Jorge escolheram nomes 'diferentões' para os filhos Reprodução/Instagram/@marianarios/@seujorge

A atriz Mariana Rios deu o que falar ao revelar o nome do seu primeiro filho: Palo. Nada tradicional, o nome vem do espanhol e significa força, resistência e resiliência

“Simbolizado pelo tronco, árvores. É aquele que cresce olhando sempre para o alto, para cima. E dá fruto, e cria raízes”, explicou a artista.

A escolha inusitada dividiu opiniões nas redes, e a atriz defendeu o nome escolhido: “Quem dá sentido ao nome somos nós, todos os dias... não é o nome que faz a pessoa, é a pessoa que dá vida, sentido e força ao nome”.

Mas Mariana não está sozinha nessa! Outros famosos também apostaram em nomes nada convencionais para os filhos e, claro, causaram aquele burburinho. Confira alguns deles:

‌



Ayra

Inspirado na famosa série Game of Thrones, o nome da filha de Malvino Salvador e Kyra Gracie quase foi Arya, mas a família preferiu evitar confusão com “área”. Em razão disso, escolheram Ayra, que tem origem indígena e significa “filha”.

Ilha

O ator Maurício Mattar e a esposa Shay Dufau escolheram o nome Ilha para a filha caçula. Nada de simbologia complexa, é uma homenagem direta à natureza e ao mar, que o casal tanto admira.

‌



Guy

Já Jonatas Faro e Danielle Winits escolheram o nome curto e impactante Guy, que significa “homem” em inglês. Mas, para a atriz, o nome carrega ainda um significado especial: representa a mulher que ela precisou ser para criar o filho.

Kiron

O filho do ator Paulo Zulu recebeu o nome Kiron, uma variação de Chiron, personagem da mitologia grega conhecido como um centauro sábio e curador.

‌



Lestat

A atriz Mayana Moura não apostou em Lestat para o bebê, nome inspirado no famoso vampiro da saga Entrevista com o Vampiro, que virou febre nos anos 90. Mayana confessou sua obsessão pelo livro e se inspirou no personagem para batizar o filho.

Samba

O cantor Seu Jorge e a esposa Karina Barbieri deram um nome bem diferente para o filho: Samba. Mas não foi fácil registrar a criança! O cartório de São Paulo chegou a negar a certidão por achar o nome “incomum”, mas o caso foi reavaliado após o pai argumentar.

Uri

O casal Letícia Colin e Michel Melamed escolheu Uri para o primeiro filho, que significa “minha luz” em hebraico.

Zaya

A cantora Simone Mendes e o marido Kaká Diniz escolheram Zaya para a segunda filha. O nome, revelado em vídeo no canal do YouTube da cantora, é uma mistura entre “Maya” e “Zara”.

Zuri

A cantora Ludmilla escolheu um nome cheio de significado para sua filha: Zuri. Nascida em 15 de maio de 2015, o nome tem origem africana, na língua suaíli, e significa “linda”.

Zuza

A pequena Zuza, filha da influenciadora Rafa Kalimann e do cantor Nattanzinho, ainda nem chegou, mas já mostra que nomes tradicionais estão com os dias contados. O nome, que é um apelido carinhoso associado a “luz” e “de Deus”, é uma homenagem à avó do cantor.

Zyan

O caçulinha do casal Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso atende pelo nome de Zyan. De origem árabe, o nome significa “belo” e “gracioso”.

Colocaria algum desses nomes exóticos no seu filho? 👀

