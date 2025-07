Farinhas especiais fazem diferença na cozinha Nita apresenta inovações que vão revolucionar sua panificação caseira Aprendiz de Cozinheira|Aline SordiliOpens in new window 30/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 30/07/2025 - 02h00 ) twitter

Ama panificação caseira? Vou te contar as novidades que a Nita trouxe para a FIPAN 2025. Na semana passada, eu visitei a maior feira de panificação e confeitaria da América Latina no Expo Center Norte, em São Paulo. E vou trazendo as novidades aos poucos para vocês.

Um dos destaques foi o lançamento da Nita Panetone, uma farinha especialmente desenvolvida para quem quer se aventurar no mundo da fermentação longa e natural. A fermentação longa é uma técnica sofisticada e uma forma de desenvolver sabores mais complexos e criar pães de mais fácil digestão.

Se você já tentou fazer panetone em casa e enfrentou dificuldades com a expansão da massa no forno, essa farinha foi pensada exatamente para resolver esse problema. E, para quem tem coragem, panetone leva pelo menos dois dias para ficar pronto.

A fórmula foi criada para garantir alta performance em massas como as do panetone: ricas em açúcares e gorduras. E é exatamente por isso que o panetone é tão especial e desafiador ao mesmo tempo.

‌



Isso significa que você pode finalmente conseguir aquela textura fofa e aerada que sempre sonhou, mesmo usando técnicas de fermentação mais demoradas, que resultam em sabores muito mais complexos e interessantes.

A Nita também lançou três novos rótulos inspirados na tradição da panificação francesa, desenvolvidos com ingredientes franceses e moagem em moinho de pedra. Conheça as farinhas abaixo:

‌



Nita Centeio - ideal para pães rústicos com aquele sabor mais marcante e cor escura característica que o centeio proporciona.

Nita Espelta - oferece um sabor mais suave e é ideal para fermentação natural. A espelta é um grão ancestral que está ganhando popularidade por seu perfil nutricional e sabor delicado.

‌



Nita Sarraceno - além de pães rústicos, dá para usar para fazer galettes e crepes autênticos, trazendo um toque da culinária francesa para sua mesa. Essa eu quero testar porque sempre tenho vontade de fazer galettes francesas.

Para as amantes de pizza caseira, a Nita trouxe a Nita Pizza Longa Fermentação permite que você deixe sua massa maturando por até 24 horas. Isso pode parecer trabalhoso, mas na verdade é o contrário. Você prepara a massa com antecedência e ela vai desenvolvendo sabores complexos sozinha, resultando em pizzas com textura e sabor profissionais. Leia aqui como fazer pizza em casa.

Além disso, a parceria com o moinho italiano Polselli traz para o Brasil farinhas importadas da Itália, incluindo a Polselli Clássica, que tem certificação da AVPN (Associazione Verace Pizza Napoletana) o, selo de qualidade mais respeitado no mundo da pizza napolitana.

Outra novidade é a massa folheada pronta, desenvolvida em parceria com a Manteigaria Nacional. Essa bem que podia estar disponível para o público final. Nada é tão trabalhoso e demora para fazer quanto massa folheada. Me lembro que foi o primeiro curso de culinária que eu fiz na vida, com uns 13 anos de idade.

