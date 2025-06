Marcio Ohta une engenharia e paixão pela gastronomia na Artisano Gelato Empresário criou o sorvete perfeito durante a pandemia e conquistou vários prêmios com o gelato premium artesanal Aprendiz de Cozinheira|Aline SordiliOpens in new window 02/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 02/06/2025 - 02h00 ) twitter

Marcio Ohta, dono da Aselco Automação e fundador da Artisano Gelato Divulgação/Artisano Gelato

Existe algo mágico quando paixão e experiência se encontram para criar algo verdadeiramente especial. Esta é a história de Marcio Ohta, um empresário que transformou sua frustração durante a pandemia em uma das marcas de gelato artesanal mais respeitada do Brasil: a Artisano Gelato.

Formado em Administração de Empresas pela FGV (Fundação Getúlio Vargas), Marcio Ohta construiu uma carreira sólida no marketing, passando por gigantes como Bunge, Nestlé e Kibon.

Foi justamente na Kibon, trabalhando como gerente de marcas, que pode reviver sua paixão especial por sorvetes. Paralelamente, desde 2004, ele também tocava a Aselco Automação, empresa especializada em projetos de engenharia para diversos setores industriais.

Mas foi nos dias sombrios da pandemia que a paixão por sorvete resolveu abrir espaço na sua rotina. “Quando estava na pandemia, eu pedia gelato em casa, ficava duro no freezer. Não tinha um gelato bom para consumir em casa.” afirma Ohta. Essa simples observação foi o ponto de partida para uma jornada extraordinária.

‌



Com a determinação característica de quem já havia construído e colaborado na formação de empresas de sucesso, Marcio decidiu resolver esse problema. Durante o isolamento social, mergulhou de cabeça nos estudos e fez formação como mestre sorveteiro. “Ainda durante o lockdown eu comecei a ter aula teórica, depois fiz as práticas”, conta com o entusiasmo de quem descobriu uma vocação.

O que diferencia Marcio de outros empreendedores é sua abordagem meticulosa e apaixonada. Ele não queria simplesmente fazer “mais um sorvete”. Queria criar algo impecável. E revela: “No final das contas, o que fiz é tudo aquilo que normalmente o mercado faz no inverso”. Enquanto a maioria dos produtores parte do preço para chegar ao produto, Marcio fez o caminho oposto: “Eu vou fazer o sorvete perfeito e, então, eu vejo quanto custa.”

‌



Gelato da Artisano sabor Iogurte Amarena Divulgação/Artisano Gelato

Os pilares da excelência Artisano

A filosofia da Artisano Gelato se baseia em três pilares fundamentais que Marcio estabeleceu desde o início. O primeiro é a artesanalidade genuína da produção, onde cada lote é feito individualmente, sem máquinas contínuas, permitindo que o equipamento incorpore automaticamente a quantidade ideal de ar conforme a viscosidade de cada sabor.

“A máquina entende a viscosidade, a estrutura do sorvete, e ela vai incorporando mais ar ou menos ar para poder deixar ele na constituição ideal”, explica o mestre sorveteiro.

‌



O segundo pilar são os ingredientes 100% naturais, sem conservantes ou aromatizantes artificiais. Marcio não faz concessões: usa leite fresco em vez de leite em pó reconstituído, creme de leite de qualidade superior e liga neutra de farinha de semente de alfarroba.

“Tudo aquilo que o professor me falou que era o melhor, eu falei: então é esse que eu vou usar.”

O terceiro pilar é a inovação constante em sabores e formatos, sempre mantendo a identidade única da marca.

Gelato da Artisano sabor Pistache Divulgação/Artisano Gelato

O início não foi fácil. Como Marcio confessa: “Foram dois anos perdendo dinheiro, botando dinheiro”. Mas sua estratégia era clara: não competir por preço, mas por qualidade. “Eu não vou fazer promoção de preço, eu não vou fazer queima de estoque. Eu vou vender nos lugares que eu quero vender”, afirma ele.

A persistência valeu a pena. O primeiro ponto de venda foi a loja Amoreira, na Vila Madalena, seguido pela Confeitaria Dama. O grande salto veio quando o Fasano Empório o procurou para ser a única marca de gelato artesanal de sua seleção.

A Artisano começou com sabores clássicos, mas foi com as colaborações especiais que ganhou notoriedade nacional (o terceiro pilar!). O momento divisor de águas foi a criação do Mil Folhas, em parceria com a renomada Mil Confeitaria. Como Marcio relembra: “Quando eu fiz o primeiro, que era um trabalho tremendo, terminei e falei que não ia fazer o segundo”.

Artisano Gelato - Mil Folhas Divulgação

O segredo do sucesso do Mil Folhas está em sua engenharia: as camadas de massa folhada permanecem crocantes mesmo após congeladas. “A gente simplesmente congela na hora que termina de montar, então não tem água livre, a umidade não passa. Aí fica crocante”, revela o criador, demonstrando como a física simples pode gerar resultados extraordinários.

O impacto foi imediato: “O pessoal começou a postar que batia colherinha em cima, está crocante. Aquela coisa viralizou e bombou”. Este sabor não apenas elevou as vendas como estabeleceu a Artisano como referência em inovação.

O reconhecimento da crítica especializada

Em setembro de 2023, veio a coroação: o sabor Chocolate Artisano foi eleito o melhor sorvete de chocolate para compra em supermercado em teste às cegas feito pelo prestigioso caderno Paladar do Estadão. “Você nem tem ideia o efeito que isso fez”, comemora Marcio. “O sorvete de chocolate, que era o quarto mais vendido, foi para primeiro.”

Este reconhecimento validou sua filosofia de que, como ele mesmo diz: “Quem não comprar, quem entender vai comprar, quem não entender vai achar que está caro. É um bom produto ou não é um bom produto.”

Artisano Gelato - Marscapone Goiabada Divulgação/Artisano Gelato

Hoje, a Artisano Gelato vende 5.500 potes por mês, um crescimento exponencial dos 500 potes do primeiro ano. A marca está presente em 15 pontos de venda físicos entre São Paulo e Rio de Janeiro, além de 5 lojas virtuais no iFood e Rappi. O ticket médio de R$ 250 por compra demonstra que Marcio encontrou seu público: pessoas que valorizam qualidade acima de tudo.

Marcio Ohta representa o melhor do empreendedorismo brasileiro: alguém que identificou um problema, estudou profundamente para resolvê-lo e não aceitou fazer concessões na qualidade.

Sua história com a Artisano Gelato é um testemunho de como a paixão genuína, aliada ao conhecimento técnico e à perseverança, pode criar algo verdadeiramente especial.

Quando ele fala sobre tomar “sorvete todo dia, uma colherinha para poder aprovar a produção”, ou quando seus olhos brilham ao descrever o próximo lançamento, vemos um homem que transformou sua paixão de infância em propósito de vida. Como ele mesmo resume: “Sorvete é meu alimento preferido de longe.”

A Artisano Gelato é a materialização do sonho de um visionário que acreditou que era possível fazer diferente e melhor. E nós, felizardos, podemos saborear cada colherada dessa doce revolução.

