Vale-refeição é o passaporte gourmet do trabalhador brasileiro Da culinária internacional à brasileira: amplie seus horizontes gastronômicos sem pesar no bolso com o benefício corporativo do VR Aprendiz de Cozinheira|Aline SordiliOpens in new window 17/03/2025 - 02h00 (Atualizado em 17/03/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Arroz Negro - Tuy Cocina Rubens Kato

Você sabia que o mercado de vale-alimentação e vale-refeição movimenta cerca de R$ 150 bilhões por ano no Brasil? É uma cifra impressionante que demonstra a importância desse benefício no dia a dia do trabalhador brasileiro.

O vale-refeição, que nasceu como uma solução prática para a alimentação durante o expediente, hoje se transformou em um passaporte para experiências gastronômicas diversificadas. Então, que tal aproveitar esse benefício para explorar a rica cena gastronômica que as cidades brasileiras têm a oferecer?

Levantamento da VR Benefícios em parceria com o Instituto Locomotiva mostra que 45% dos trabalhadores brasileiros recebem vale-refeição, com valor médio de R$ 22,58 por dia. Já o valor médio mensal do benefício no país gira em torno de R$ 480,00, permitindo que muitos possam experimentar restaurantes além do tradicional “PF” ou do quilo de todo dia.

Em São Paulo, onde os preços das refeições costumam ser mais elevados (média de R$ 59,67 por refeição, segundo a Pesquisa Preço Médio ABBT de agosto de 2024), muitas empresas oferecem valores acima da média nacional para se adequar ao custo local.

‌



Os números revelam nossos hábitos de consumo:

- O gasto médio por transação com vale-refeição é de R$ 51,61;

‌



- O almoço é o horário de maior uso (40% do total);

- No vale-alimentação, o gasto médio por compra é de R$ 94,70;

‌



- O dia de maior uso do benefício? Sábado!

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Dicas para aproveitar melhor seu vale-refeição:

1. Verifique antes: nem todos os restaurantes aceitam todas as bandeiras de vale-refeição, então sempre confirme antes;

2. Fique atento aos horários: alguns estabelecimentos aceitam o benefício apenas no horário de almoço ou em dias específicos;

3. Restrições de itens: em alguns lugares, bebidas alcoólicas não podem ser pagas com vale-refeição;

4. Planeje seus gastos: divida o valor total por dias úteis e conquiste experiências gastronômicas mais elaboradas;

5. Explore novos sabores: aproveite o benefício para conhecer culinárias diferentes e ampliar seu repertório gastronômico.

A boa notícia é que, cada vez mais, restaurantes de qualidade estão aceitando vale-refeição, permitindo experiências gastronômicas diversificadas. Vamos conhecer algumas opções em São Paulo.

Restaurantes que aceitam vale-refeição em São Paulo

Ama.zo – Cozinha Peruana

Chaufa y Panceta (R$ 99)

Instagram: @amazoperuano

Aceita: Ticket Restaurante, Sodexo, Alelo

Arabia

Seis pratos - Arabia Divulgação

Mezzes para duas pessoas (R$ 176)

Instagram: @restaurantearabia

Aceita: Alelo, TR, Sodexo e VR

Azur do Mar

Salada de Camarão - Azur do Mar Rodrigo Fonseca

Lagosta Grelhada (R$ 220)

Parrillada do Mar (R$ 290)

Instagram: @azur.do.mar

Aceita: Sodexo, VR e Ticket Refeição

Belô

Arroz de Galinha Lá da Roça (R$ 78)

Porchetta Gochujang e Missô (R$ 67)

Instagram: @belocafesp

Aceita: Todas as bandeiras de vale-refeição

Braca Bar

Bolinho de Feijoada à la Katia (R$ 54)

Instagram: @bracabar

Aceita: Alelo, Ticket, Sodexo e VR

Mais1.Café

Drinques gelados com café (a partir de R$ 7,90)

Instagram: @mais1cafe

Aceita: Somente para compras presenciais

Casa de Bolos

Bolos artesanais (a partir de R$ 10,00)

Instagram: @casadebolos

Aceita: Mediante consulta prévia

Daje Roma

Papardelle Bacalà - Daje Roma Gustavo Pitta

Papardelle Bacalà (R$ 119)

Instagram: @dajeroma_sp

Aceita: VR, Alelo, Sodexo e Pluxe

Espetto Carioca

Espeto Misto (R$ 17,95)

Instagram: @espetto_carioca

Aceita: Mediante consulta prévia

Far Niente

Burrata Empanada (R$ 72)

Instagram: @farnientesp

Aceita: Todas as bandeiras, exceto Ticket Restaurante

Harõ Sushi

Saladinha com salmão ou atum (R$ 26,90)

Ceviches exclusivos (R$ 49,90)

Combinados de 48 a 96 peças (R$ 149,90 a R$ 198,90)

Instagram: @harosushi

Aceita: Vale-refeição

Hapoke

Poke Mix - Hapoke Divulgação

Poke Vegan (R$ 43,90)

Instagram: @hapokeoficial

Aceita: Vale-refeição

Hospedaria

Arroz da Baixada (R$ 89)

Polenta com Linguiça (R$ 82)

Instagram: @hospedariasp

Aceita: TR, Sodexo, Alelo e VR

Modern Mamma Osteria

Lasanheta de Vitelo - Modern Mamma Osteria Rodolfo Regini

Lasanheta de Vitelo (R$ 98)

Spaghetti Alla Carbonara (R$ 82)

Bucatini all’Amatriciana (R$ 88)

Instagram: @modernmammaosteria

Aceita: Alelo, Elo e Ticket Alimentação

Mr. Fit

Prato de salada com peito de frango (R$ 29,00)

Instagram: @mr.fit

Aceita: Vale-refeição

Nou

Carpaccio de filé mignon (R$ 55)

Paleta de cordeiro (R$ 92)

Instagram: @nourestaurante

Aceita: Todas as bandeiras, exceto VR e Visa Ben

Nouzin

Creme de avocado (R$ 42)

Cogumelo portobello com homus de cenoura (R$ 44)

Instagram: @nouzincafe

Aceita: Todas as bandeiras, exceto VR e Visa Ben

Paris 6

Pasteizinhos De Carne à “Ivo Meireles” (R$ 45)

Instagram: @paris_6

Aceita: Sodexo, Ticket, Elo, Ben e Alelo

Petros Greek Taverna

Stifado (R$ 62)

Instagram: @petrosgreektaverna

Aceita: Apenas no almoço, de segunda a sexta

Pobre Juan

Bife Pobre Juan (R$ 182)

Papas Soufflé (R$ 56)

Instagram: @restaurantepobrejuan

Aceita: Alelo e VR

Rendez-Vous

Burger Spécial - Rendez-Vous Burger Gustavo Pitta

Burger Spécial (R$ 58)

Instagram: @rendezvous.bistro

Aceita: Todas as bandeiras, exceto Ben

Tartuferia San Paolo

Medaglione al Burro di Tartufo e Fettuccine (R$ 128)

Instagram: @tartuferiaoficial

Aceita: Apenas no almoço, todas as bandeiras

The Fresh Goodies

Shake de Matcha (R$ 35)

Instagram: @thefreshgoodies

Aceita: Ticket Restaurante e Vale Refeição

Trio

Sorrentino de Burrata (R$ 85)

Instagram: @trio.restaurantes

Aceita: Todas as bandeiras de vale-refeição

Tuy Cocina

Ceviche Tuy (R$ 78,90)

Polvo à Galega (R$ 145,90)

Arroz Negro (R$ 144,90)

Instagram: @tuycocina

Aceita: Apenas no almoço, todas as bandeiras

Yū

Guioza de Lombo Suíno - Yu Rubens Kato

Almôndega de Centolla (R$ 159)

Ebi Spicy Cream (R$ 62)

Guioza de Lombo Suíno (R$ 37)

Instagram: @yu.restaurante

Aceita: Todas as bandeiras de vale-refeição

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.