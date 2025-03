Dia Mundial Sem Carne é uma oportunidade para repensar nossos hábitos Conheça um guia de restaurantes vegetarianos e veganos no RJ e SP e cinco motivos para experimentar um dia sem carne Aprendiz de Cozinheira|Aline SordiliOpens in new window 20/03/2025 - 04h20 (Atualizado em 20/03/2025 - 04h20 ) twitter

Tagine de Abóbora do ICI Brasserie Divulgação

Nesta quarta-feira, 20 de março, celebramos o Dia Mundial Sem Carne, uma data que nasceu em 1985 nos Estados Unidos e que hoje é comemorada em mais de 40 países, incluindo o Brasil, onde é celebrada desde 2014. Mas afinal, do que se trata essa data e por que ela é tão importante?

Criada pela organização FARM (Farm Animal Rights Movement), a data surgiu como um protesto para incentivar as pessoas a refletirem sobre o impacto do consumo de carne e os benefícios de uma alimentação mais saudável e sustentável. A proposta inicial era alertar sobre os potenciais prejuízos da dieta onívora e promover a discussão sobre alternativas alimentares.

Ao longo dos anos, a iniciativa ganhou força e se espalhou pelo mundo, com o apoio de organizações não governamentais, ativistas e indivíduos preocupados com a saúde, os animais e o planeta.

Objetivos da data

O Dia Mundial Sem Carne tem três objetivos principais:

Saúde: Incentivar a redução do consumo de carne, especialmente a vermelha e processada, que está associada a diversos problemas de saúde, como doenças cardíacas, diabetes e alguns tipos de câncer. Ao mesmo tempo, promove a adoção de dietas mais equilibradas e ricas em alimentos de origem vegetal. Bem-estar animal: Sensibilizar sobre as condições de criação e abate dos animais destinados ao consumo humano, muitas vezes marcadas por sofrimento e maus-tratos, incentivando a reflexão sobre a ética do consumo de carne e a busca por alternativas mais compassivas. Meio ambiente: Alertar sobre os impactos ambientais da produção de carne, como o desmatamento, a emissão de gases de efeito estufa, o consumo excessivo de água e a poluição do solo e da água, promovendo a adoção de hábitos alimentares mais sustentáveis.

Segundo pesquisa realizada pelo Ipec (Inteligência em Pesquisa e Consultoria) em 2022, encomendada pela Sociedade Vegetariana Brasileira, quase metade da população brasileira opta por não comer carne em um ou mais dias da semana. O mesmo estudo, realizado em 2018, já havia apontado que 14% dos brasileiros se declaravam vegetarianos.

Estima-se que, atualmente, cerca de 30 milhões de brasileiros são vegetarianos, segundo pesquisa de 2018 do Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística (Ibope). Trata-se de uma tendência global, mas que por aqui não deixa de surpreender - afinal, o Brasil é o país com o maior rebanho bovino do mundo.

Por que experimentar?

O Dia Mundial Sem Carne é uma excelente oportunidade para:

Experimentar novos sabores: Descobrir combinações surpreendentes e deliciosas que talvez você nunca tenha provado antes. Ampliar seu repertório culinário: Conhecer ingredientes diferentes e técnicas de preparo variadas. Contribuir para o meio ambiente: Mesmo que por um dia, reduzir o consumo de carne já traz benefícios para o planeta. Cuidar da saúde: Incluir mais vegetais, frutas e leguminosas na alimentação é sempre uma boa escolha para o organismo.

O ideal é incluir mais vegetais, frutas e leguminosas no dia a dia, ampliando o cardápio com opções leves e cheias de personalidade, sem necessariamente abrir mão totalmente do consumo de carne, caso essa seja sua preferência.

A data não é um convite para mudar radicalmente sua alimentação, mas sim para repensarmos nossa relação com a comida e para tomarmos decisões mais conscientes sobre o que comemos. A redução do consumo de carne, mesmo que por um dia, pode trazer benefícios significativos para a saúde, o bem-estar animal e o meio ambiente.

Quitandinha_Mário Rodrigues Divulgação

Gastronomia sem carne

Para atender a essa parcela crescente da população, cada vez mais os restaurantes investem em opções sem carne ou outros ingredientes de origem animal em seus cardápios, e que vão muito além de uma simples salada.

Diversos estabelecimentos em todo o Brasil já oferecem pratos vegetarianos e veganos deliciosos e sofisticados. Veja o roteiro abaixo.

RESTAURANTES EM SÃO PAULO E NO RIO DE JANEIRO PARA O DIA SEM CARNE

Ama.zo - Cozinha Peruana - @amazoperuano

- Arroz Veggie: Arroz salteado com vegetais, cogumelos de paris no molho teriyaki e couve frita. (R$ 84)

- Gnocchi de Banana da Terra: Gnocchi feito com creme de castanhas e molho tucupi. (R$ 69)

Arabia - @restaurantearabia

- Esfiha de Zaatar: Disco de massa assado com azeite e mix de especiarias. (R$ 19)

- Esfiha de Ricota ou de Verdura: Esfiha recheada com ricota ou verdura. (R$ 12)

- Sanduíche de Falafel: Bolinhos de falafel, cebola, tomate, salsinha e molho tarator, enrolados no pão árabe. (R$ 49)

- Trigo com Lentilhas: Prato de trigo com lentilhas, cebolas caramelizadas, nozes e coalhada com pepino. (R$ 77)

Belô Café - @belocafesp

- Couve-flor, Cenouras e Castanha: Couve flor grelhada e glaceada, purê de cenoura, castanhas, melaço e azeite de ervas. (R$ 69)

- Iogurte, Hibisco e Laranja: Sobremesa com namelaka de hibisco, creme de iogurte, doce de laranja da terra e maria-mole de limão. (R$ 45)

CAPPRA | Caffè + Panini

- Sanduíche Natural Vegetariano: Sanduíche com húmus de beterraba, cenoura e espinafre. (R$ 17)

- Panini Basílica di Capri: Panini com tomate, mozzarella de bufala e pesto de manjericão (vegano). (R$ 29,90)

- Salada Butantina Gourmet: Salada com burrata fresca, tomate confit, pesto de manjericão, castanha do pará e flor de sal (vegano). (R$ 54,90)

- Salada Cappra: Salada com alface crespa verde, rúcula, alface frisée, tomate cereja, noz pecan, queijo de cabra e pesto de manjericão (vegano). (R$ 29,90)

- Salada Caprese di Capri: Salada com rúcula, tomate cereja, mozzarella de búfala, pesto de manjericão e crispy de presunto cru (vegetariano). (R$ 39,90)

- Risotto Funghi Toscano: Risoto de arroz arbóreo com mix de cogumelos e funghi (vegetariano). (R$ 49,90)

- Risotto Zucchine Fresco: Risoto de arroz arbóreo com abobrinha italiana e azeite de oliva (vegetariano). (R$ 42,90)

- Salada de frutas com iogurte e granola: Salada de frutas frescas com iogurte e granola. (R$ 16,90)

ELEA FORNERIA - @eleaforneria

- Ravioli Doppio: Ravioli recheado com creme de milho doce, ricota fresca e espinafre, finalizado com manteiga, queijo Aritaguaba e sálvia. (R$ 79)

- Pizza Broccoli & Ricotta: Pizza com brócolis ramoso aglio & olio, mozzarela, creme de ricota fresca, siciliano e pistache. (R$ 68)

EMPÓRIO FARINHA PURA

- Salada Crocante: Mix de folhas, queijo de cabra, mel, nozes e pão árabe triturado. (R$ 32)

- Canelone: Canelone recheado com ricota e espinafre ou queijo com presunto. (R$ 54,90)

- Empadão de palmito com salada: Empadão de palmito acompanhado de salada. (R$ 44,90)

- Pappardelle verde com molho Alfredo: Massa pappardelle verde com molho Alfredo. (R$ 44,90)

- Sanduíche Maranelo: Sanduíche com presunto royale, tomate seco, parmesão em lascas, rúcula e fio de azeite. (R$ 46)

- Pizza In Pala Mediterrânea: Pizza com mozzarella de búfala gratinada, molho de tomate da casa, olivada negra, tomate confitado e rúcula fresca. (R$ 84,90/kg)

- Buffet de Saladas: Buffet com mix de folhas, molhos caseiros e proteínas vegetais. (R$ 98,90/kg)

- Salada Especial: Salada com rúcula, agrião, tomate cereja, nozes e queijo de cabra. (R$ 119,90/kg)

- Salada N1: Salada com alface americana, alface crespa, alface roxa, rúcula, tomate cereja, agrião, beterraba, queijo muçarela, azeitona preta e cenoura ralada. (R$ 99,90/kg)

- Salada N3: Salada com alface crespa, alface americana, alface roxa, rúcula, agrião, tomate seco, pepino japonês, azeitona preta e cenoura. (R$ 99,90/kg)

- Salada N4: Salada com alface crespa, alface americana, alface roxa, cebola roxa, milho verde, palmito, tomate cereja, rúcula e agrião. (R$ 99,90/kg)

Fahrenheit - @fahrenheit.jk

- Lasanha Trufada Gratinada: Lasanha com creme de cogumelos, bechamel e trufas. (R$ 89)

Hospedaria - @hospedariasp

- Bolinho de arroz: Bolinho cremoso de arroz. (R$ 36)

- Parmegiana de berinjela: Berinjela à parmegiana acompanhada de macarrão do dia. (R$ 72)

- Bolo de coco: Bolo de coco tradicional. (R$ 26)

ICI Brasserie - @icibrasserie

- Croqueta de Pupunha & Brie: Croqueta de pupunha com queijo brie. (R$ 56)

- Tagine de abóbora assada: Abóbora assada com especiarias, cuscuz marroquino, homus e salada fresca. (R$ 71)

IL CAPITALE - @ilcapitale

- Gnocchi con burrata: Nhoque de batata com molho pomodoro e burrata fresca. (R$ 90)

- Risotto ai funghi porcini e mascarpone: Risoto cremoso de cogumelos porcini e mascarpone. (R$ 95)

IL CARPACCIO - @ilcarpacciorestaurante

- Trofie al pesto e burrata: Massa fresca de sêmola curta com molho pesto e burrata. (R$ 125)

- Ravioli ripieni di mozzarella e pomodoro: Ravioli de mussarela de búfala ao molho pomodoro e Grana Padano. (R$ 76)

Quitandinha_Mário Rodrigues Divulgação

Lanchonete da Cidade - @lanchonetedacidade

- Quitandinha: Hambúrguer à base de legumes, vegetais, castanha de caju e cogumelos, com mussarela de búfala, tomate, rúcula e molho pesto. (R$ 48)

- Ibira: Sanduíche Caprese com mussarela de búfala, tomate assado, rúcula e pesto no pão de Campanha. (R$ 49)

Manduque Massas - @manduque.massas

- Linguine Pomodoro: Massa linguine com molho de tomates, manjericão e parmesão. (R$ 52)

- Gnocchi com fonduta de parmesão: Nhoque de batata com fonduta de parmesão gratinado. (R$ 54)

Marena Cucina - @marenacucina

- Tre Pomodori: Burrata artesanal com tomates frescos e manjericão. (R$ 79)

- Gnocchi di Zucca: Nhoque de abóbora com cogumelos e fonduta de gorgonzola. (R$ 95)

MEGAMATTE

- Mate Fruta 300ml + salgado especial: Mate de frutas (morango, abacaxi, pêssego e maracujá) acompanhado de pão de queijo, croissant tradicional, croissant integral ou pão de batata misto. (R$ 19,90)

- Mate orgânico: Chá gelado tradicional ou com limão. (A partir de R$ 9,90)

- Açaí tradicional: Açaí na tigela com guarnições opcionais, como granola, amendoim, banana ou leite condensado. (A partir de R$ 17,90)

- Sanduíche na chapa Megaleve: Sanduíche com pasta de queijo branco, peito de peru e requeijão. (A partir de R$ 14,90)

- Sanduíche Gourmet: Sanduíche no ciabatta com abobrinha grelhada, pasta de berinjela e cream cheese. (A partir de R$ 22,90)

Milk & Mellow

- Veggie Cheese Salada: Hambúrguer de feijão preto, queijo prato vegano, tomate, alface e maionese vegana artesanal. (R$ 33)

- Veggie Fit Burger: Hambúrguer de batata doce, champignons e maionese vegana artesanal. (R$ 33)

- Veggie X Burger: Hambúrguer de feijão preto, queijo prato vegano e pão australiano vegano. (R$ 28)

- Cheese Banana com Queijo Cheddar Vegano: Pão de hambúrguer com banana natural e queijo cheddar vegano. (R$ 36)

- Omelete de Queijo Branco: Omelete de três ovos com queijo branco. (R$ 29)

- Salada Caesar: Mix de alface romana, queijo parmesão ralado, croutons e molho caesar. (R$ 35)

- Salada Grega: Tomate, pepino, cebola roxa, azeitona preta e queijo branco temperados com azeite e orégano. (R$ 40)

- Salada Verde: Mix de alface lisa, rúcula, maçã e amêndoas. (R$ 40)

- Onion Rings: Anéis de cebola empanados. (A partir de R$ 29)

- Batatas Fritas: Porção de batatas fritas. (A partir de R$ 25)

- Batatas Fritas Chips: Porção de batatas chips. (A partir de R$ 19)

- Bolinho de Arroz Especial: Bolinho de arroz recheado. (A partir de R$ 28)

- Milkshake Chocolate Absoluto: Milkshake de gelato de chocolate zero lactose e zero açúcar. (R$ 48)

Modern Mamma Osteria - @modernmammaosteria

- Ravioli de ricota de búfala e limão siciliano: Ravioli ao sugo de tomate. (R$ 75)

- Tonnarelli Moma Mia: Massa com pomodorini, parmigiano reggiano, azeite extra virgem e pesto de manjericão. (R$ 86)

Ravioli de Gorgonzola do NOU Divulgação

NOU - @nourestaurante

- Raviolli de Gorgonzola: Ravioli com castanhas e redução de balsâmico e amora. (R$ 63 a R$ 79)

- Couve-flor assada: Couve flor com páprica defumada, homus e tahine. (R$ 79)

Osteria Nonna Rosa - @osterianonnarosa

- Rigatoni Alla Vodka: Massa com molho de tomate, creme de leite e vodka. (R$ 78)

- Tagliolini al Tartufo: Massa fresca com fonduta de parmesão, cogumelos frescos e salsa trufada. (R$ 84)

- Ravioli di Pere e Formaggio: Ravioli com queijo brie e pera caramelizada. (R$ 88)

Paris 6 - @paris_6

- Pasteizinhos de Brie: Pasteizinhos recheados com queijo brie e geleia de pimenta. (R$ 42)

- Risotto Gorgonzola et Poire: Risoto com queijo gorgonzola e pera caramelizada. (R$ 72)

Quebrada Burguer

- Suave: Hambúrguer vegetariano de feijão fradinho com queijo coalho, rúcula, tomate, molho chimichurri e maionese artesanal. (R$ 28,90)

- Magrelo: Hambúrguer de abobrinha empanado com cebola, picles, tomate, alface e maionese artesanal. (R$ 28,90)

The Fresh Goodies - @thefreshgoodies

- Curry Garden: Bowl com couve-flor roxa, kale, mix de grãos, malagueta, coentros, cogumelos, repolho, hortelã, pêra e curry com leite de coco. (R$ 46)

- Lasagna Crua: Lasanha fria com queijo de cabra, cogumelos, salsa de tomate, carpaccio de abobrinha e pesto de limão siciliano. (R$ 56)

Arroz Vegano da Tuy Cocina Divulgação

Tuy Cocina - @tuycocina

- Batatas Bravas: Batatas rústicas com molho bravo e aioli. (R$ 59,90)

- Arroz Vegano: Arroz espanhol com abóbora, cogumelos, açafrão, amêndoas, cebola roxa, pimentão piquillo, vagem e abacaxi cremona. (R$ 99,90)

